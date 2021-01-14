Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası açıklama Açıklaması

14.01.2021 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası açıklama Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya sürdürenler bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya sürdürenler bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından aşının hayırlara vesile olmasını diledi ve aşıların süratle gelmesiyle hastanelerdeki aşı odalarında kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirtti.

Aşı konusunda olumsuz kampanya sürdürenler olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabb'im sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonla arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız. Böylece ihtiyacımız ne ise bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur, hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum, hemşirelerimiz ve tüm sağlık elemanlarımızla teşekkür ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı sonrası açıklama Açıklaması - Son Dakika


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