Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak - Son Dakika
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak

26.04.2022 13:37
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak - Son Dakika
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