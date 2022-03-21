Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bugün AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Forum Metaverse" toplantısında partililerin yanı sıra akademisyenler ve gençlerle geleceğin teknolojilerini konuştuklarını söyledi.

Dünya tarihinin en hızlı teknolojik gelişiminin yaşandığı bir dönemde kendileri gibi geçiş dönemi nesillerine düşen çok önemli görevlerin olduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiğinde ülkenin her alanda sancısını çektiği asırlık ihmalleri, altyapı ve üstyapı eksiklerini kucağında bulduğunu söyledi.

Erdoğan, iktidara gelince hemen kolları sıvadıklarını, planlarını, programlarını hazırladıklarını, kısa sürede cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin altyapısı geliştikçe yatırım ve üretiminin çoğaldığını, istihdamının arttığını, ihracatının yükseldiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm gayretlerimize rağmen arzu ettiğimiz yere gelmekte zorlanıyorduk. Kusura bakmayın, Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada da şifa bulduk elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii bir de buna 2013'te başlayan ve kesintisiz devam eden, ülkede kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimleri eklendi. Hamdolsun bu tuzakların ve saldırıların hepsinin üstesinden geldik."

Elektrik, doğal gaz sübvansiyonu

Erdoğan, salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sarsıntının, bunca yıldır ülkeyi hazırladıkları büyük atılım için önlerine tarihi bir fırsat çıkardığını dile getirdi.

Bu arada yaşadıkları zorlu hadiselerin de etkisiyle ekonomi programında köklü bir değişikliğe gitme zaruretiyle karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizi klasik, faiz, kur, enflasyon kabullerinin dışına çıkartarak kendi ihtiyaçlarımıza uygun, önümüze çıkan fırsatları değerlendirebilmemize imkan sağlayacak yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, bölgesel, siyasi ve ekonomik gerilimlerin ardından Ukrayna- Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu bir dönemdeyiz. Bu durumun olumsuz etkilerini de yaşıyoruz. Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Ardından hem kurdaki yükseliş hem de küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik. Bu doğrultuda asgari ücret artışından memur ve işçi maaşlarına yapılan zamlara, sosyal desteklerin yelpazesinin genişletilmesinden enerji sübvansiyonlarına kadar pek çok adımı attık. Sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık bir kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir."

Halen elektrik ve doğal gazda ciddi sübvansiyon yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük, çok önemli rakamlardır. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin, hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin aç gözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel krizlerle uğraşırken vatandaşımızın günlük hayatını etkileyen sorunları asla ihmal etmiyoruz. Ancak bu hususları değerlendirirken şu gerçeklerin de asla unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce Türkiye, insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye, insanların yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışırken devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir. Asıl önemlisi, Türkiye, istihdamı yani insanların çalışacak iş, evlerine götürecek ekmek, kirasını ödeyecek para, çocuklarına mahcup olmayacak geçim meselesini her şeyin önünde tutan bir ülkedir. Evet, hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz."

Erdoğan, hayat pahalılığının olumsuz etkilerinin yanı başlarındaki Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissedildiğini vurguladı.

"Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırmasıyla yapanlar bir de bu mukayeseyi, insanların alışageldiği hayat biçimleri, satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kiradan benzine, yol parasından yiyeceğe, kıyafetten doğal gaza bu mukayeseyi yaptığınızda gerçek durum daha iyi anlaşılacaktır. İstihdamı yani insanımızın çalıştığı işini, oradan elde ettiği gelirini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programlarımızın etkinliğini artırarak hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta, umutsuz kalmadığı bir sistemle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Salgın döneminde üretim ve lojistik gücümüzün cazibesi artmış, ihracatımız rekor üstüne rekor kırarak büyümüştür. Ukrayna kriziyle birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. İnşallah bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. Seçim sürecine hem bu sıkıntılar hem bu fırsatlarla birlikte giriyor olmamız, kendimizi doğru şekilde anlatarak her kesimden insanımızın gönlünü kazanmamızın şart olduğuna işaret ediyor. Bu konuda en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz.

İnşallah hep beraber, kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'te hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te Cumhur İttifakı'nı çoğunluğa geçirerek Türkiye'yi hak ettiği yere inşallah çıkartacağız. Ülkemizin son 20 yılına nasıl eserlerimizle mührümüzü bastıysak 2023'ten başlayarak geleceğine de yine biz damgamızı vuracağız. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin."

Toplantıda parti üyeliği bulunan eski bakan, milletvekilleri ve il başkanları yer aldı.

(Bitti)