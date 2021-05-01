Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen depremzede annenin diyaloğu gülümsetti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen depremzede annenin diyaloğu gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'da telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen depremzede bir anne, "Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam" diyerek teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün iftardan sonra Elazığ'ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında ikamet eden Gülsema ile Sedat Erdoğan çiftçinin evine konuk oldu. Burada aile ile iftar yapan Bakan Kurum, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak aile ile görüştürdü. Evde bulunan çiftin annesi Kaviye Erdoğan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla konuştu.

Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür eden anne Kaviye Erdoğan," Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir daha deprem felaketinin yaşanmamasını temenni edip, Ramazan aylarını tebrik ederek telefonu kapattı. Ardından heyecanlanan Kaviye Erdoğan, "Allah'ım bunu bana nasip etti ya bin kere şükürler, daha ölsem de gam yemem" ifadelerini kullandı.

O anların videosunu ise Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştı.