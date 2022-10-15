Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı

15.10.2022 17:22

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Özçelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Makaracı köyündeki evinde Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından köyün camisine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madencinin tabutu başında bekleyen babası Yusuf ve asker olan ağabeyi Süleyman Özçelik'e taziyelerini iletti.

Rahman Özçelik'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenazeye Erdoğan'ın yanı sıra şehit madencinin yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup başkanvekilleri Mahir Ünal ve Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Namazın ardından kısa bir hitapta bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'imize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle. Rabb'imizin sevgili habibine komşu oluyorlar. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var, o da bütün aile gerek eş gerek baba, anne hepsi kendileriyle inşallah haşr-u cem olacaklar. Bizim de temennimiz 'Ya Rab, bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur ve inşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyle.' Rabb'im yar yardımcımız olsun."

Patlamanın ardından 24 saat içinde tüm maden işçilerine ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Tabii yaralılarımız var onların da takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içinde vereceğiz. Emanetlere de sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."

Gürdal Serenli'nin cenaze namazı

Özçelik'in cenaze namazının ardından Serenli Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gürdal Serenli'nin cenazesine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesinde Erdoğan, Serenli'nin annesi Asiye ve Babası Bircan ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Gürdal evladımızı da bir maden şehidi olarak Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim annesine, babasına, ailesine sabırlar lütfetsin. İnşallah başta aile olmak üzere bizleri de Rabbim sevgili Habibi'ne bu şehitleriyle beraber komşu eder. Onun için de tabi birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. İşte dünya bu, görüyorsunuz. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek asla bunlar bizde olmamalı. Bir Müslüman bu noktada tüm hassasiyetini ortaya koymalı. Zira Müslüman o kimsedir ki elinden, dilinden diğer Müslümanlar da emindir, sadıktır. İnşallah bu şekilde hayatımızı sürdürürüz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serenli, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı - Son Dakika
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