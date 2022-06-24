İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılındı. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi 'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedildi. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken mezarlığa gelenlerin üzeri arandı. Binlerce kişi mezarlığa akın ederken, Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı Fatih Camii'ne telefonla bağlanılarak Edirnekapı Mezarlığında da kılındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi - Son Dakika

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