Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız"

-"Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük"

-"Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik"

-"Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır"

-"Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı"

-"Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor"

-"Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar"

- (Libya konusu) "Bu tür bir haber alma bizler için üzücü olmuştur. sayın Sarrac'ı bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler"

-"Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.