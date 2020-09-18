Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız"
-"Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük"
-"Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik"
-"Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır"
-"Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı"
-"Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor"
-"Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar"
- (Libya konusu) "Bu tür bir haber alma bizler için üzücü olmuştur. sayın Sarrac'ı bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler"
-"Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:35 - Kaynak: İHA
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