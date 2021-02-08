Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı. - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
08.02.2021 20:07
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Son Dakika Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Galatasaraylı Ömer Kükner'den Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi: Bu çok ayıp Halil Sezai, sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu