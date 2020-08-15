Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:47
Kaynak: AA
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