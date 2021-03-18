Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz... - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz...
18.03.2021 14:39
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı (3)Erdoğan: "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı (3)
Erdoğan: "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor"
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