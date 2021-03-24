Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık" - Son Dakika

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (8)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık."