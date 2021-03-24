Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık" - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık"
24.03.2021 13:13
Son dakika haberleri... Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (8)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık."
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