Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Temel atma töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."
Kaynak: AA
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