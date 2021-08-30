Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Temel atma töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Temel atma töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (7) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."

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