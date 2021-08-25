CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlik karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, genel kurulun başarılı geçmesini dileyerek, "Genel kurulun gençlerimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak Genel Kurul'a iştirak eden bütün genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.