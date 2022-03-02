Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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