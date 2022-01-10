Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun eğitim meselesinin ikinci plana itilmesine müsaade etmediklerini belirtti.

Hazırladıkları tüm bütçelerde aslan payının daima eğitim ve öğretime ayrıldığını vurgulayan Erdoğan, 2002'de eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılırken, 2022'de rakamın yükseköğretim dahil olmak üzere 274 milyar 384 milyon liraya çıktığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, derslik sayısının 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak Türkiye'nin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız 714 bin 429 atamayla okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz. Okullarımızı laboratuvardan kütüphaneye ve spor salonuna kadar evlatlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü tesisle donattık. Bu yatırımlar sayesinde hem eğitime erişimin önündeki engelleri kaldırdık hem de eğitimin ülkenin dört bir köşesine yaygınlaşmasını sağladık." diye konuştu.

Özellikle kız öğrencilere yönelik ötekileştirici ve baskıcı uygulamaları ortadan kaldırarak, her seviyede eğitime katılımlarını artırdıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hali hazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim öğretim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. 15 Temmuz'da şahit olduklarımız, milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Tek parti faşizminin geride bıraktığı o acı hatıraları, aziz milletimize bir daha kimse yaşatamaz. İdeolojik saplantılar veya başka sebepler dolayısıyla kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyiz. Aynı şekilde hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini ve kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz. Gerek devleti yönetenler gerekse ebeveynler olarak şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz, eğitim öğretim özellikle de kaliteli eğitim aydınlık yarınlarımızın teminatıdır."

"Mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payını yükselttik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin gençlerinin her alanda en iyisine ve en güzeline layık olduğunu, milletin küresel ölçekte iddia ve imkan sahibi bir konuma gelmesinin yolunun eğitim ve öğretimden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için mesleki eğitime özel önem verdiklerini aktaran Erdoğan, "Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay, yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu bir mesele de geçmişin hatalarını telafi etmek, unutmayın zaman alıyor." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD ülkeleri ortalamasının altına düşen mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payını, attıkları adımlarla yeniden yükselttiklerini hatırlatarak, "OECD'nin raporlarına göre, ortaöğretimde yeni mezun olanlar içerisinde mesleki eğitim mezunlarımızın oranı yüzde 43'e yükseldi. Aynı oranın OECD ülkeleri ortalaması yüzde 38'dir. Bakın biz yüzde 43'teyiz, Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 43. Hayata geçireceğimiz projelerle önümüzdeki dönemde bu oranların daha da iyileşeceğine inanıyorum. Çünkü bizim buna herkesten çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübeleri uluslararası alana taşımak amacıyla yeni bir projeyi daha devreye alacaklarını anlatan Erdoğan, "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile hem kendi evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Tarihi bir rekor kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikaların neticelerinin birçok alanda görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyi destekleyecek yeni adımları da atıyoruz. Mesela döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisini yüzde 1'e düşürdük. Böylece meslek liselerimizin üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrencimizin gerçek iş ortamında eğitim almalarının önünü açtık. 2020 yılında yapılan üretimden elde edilen gelir 503 milyondu, geçtiğimiz yıl hedeflenen 1 milyarlık üretim kapasitesinin de üzerine çıkılarak meslek liseleri açısından tarihi bir rekor kırdık.

Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de önemli miktarda pay aldılar. Bugün itibarıyla 2020 yılına göre gelirlerimiz salgın sürecine rağmen yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1,5 milyar liralık bir gelir rakamı hedefliyoruz, mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında önemli adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, "2021 yılında hedeflenen patent faydalı model tasarım ve marka tescil çalışmaları 2 kat fazlayla 1532'ye çıkmıştır." dedi.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde hem ürün sayısını artırma hem de tescil edilen ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Eğitim kapasitesinin güçlendirilmesiyle genç işsizliğin azaltılmasına katkı yapan bir diğer çalışmanın da mesleki eğitim merkezleri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Çırak kalfa ve usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerimiz, ecdadımızın ahilik kültürünün bir mirasıdır. Hükümet olarak özgün, modern ve yenilikçi projelerle bu güzel mirasımızı korumaya ve zenginleştirmeye gayret ediyoruz." görüşünü paylaştı.

(Sürecek)