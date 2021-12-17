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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

17.12.2021 15:28
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Orta Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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