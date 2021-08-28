Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Eski Sefaretini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ'da bulunan Osmanlı'nın Eski Sefareti'ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.