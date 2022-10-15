Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu

15.10.2022 14:52
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu - Son Dakika
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