AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (16)

Erdoğan: "Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: " Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız."