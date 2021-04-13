Erdoğan: "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."

Erdoğan: "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz' - Son Dakika

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