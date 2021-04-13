Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum."
Erdoğan: "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek"
Erdoğan: "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."
Kaynak: AA
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