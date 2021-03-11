Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti
11.03.2021 14:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - Cem Geçim/İHA)
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