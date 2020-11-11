Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."
Erdoğan: "Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz."
Erdoğan: "Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz."
- Kaynak: AA
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