Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu... - Son Dakika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."
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20.06.2020 21:12:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu... - Son Dakika