Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

07.07.2022 15:20
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sarı ve Koca'nın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika

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