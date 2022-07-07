Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sarı ve Koca'nın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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