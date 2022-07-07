Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sarı ve Koca'nın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.