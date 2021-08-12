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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü

12.08.2021 13:42
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü - Son Dakika


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