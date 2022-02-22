Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı

22.02.2022 23:41

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere sahaya inerek, devlet başkanları ve futbolcularla paslaştı.

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere sahaya indi. Erdoğan, sahada bazı futbolcularla sohbet etti. Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları ve futbolcularla paslaştı

(İHA)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu'nun açılış törenine katıldı - Son Dakika


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