Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi
19.10.2020 00:58
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılmak ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılmak ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi. İlk önce AK Parti Şırnak kongresine katılıp burada konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından valilik önünde gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenlerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının ardından kentten ayrılması bekleniyor. - ŞIRNAK
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