Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir."
Erdoğan: "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir."
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir."
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:49 - Kaynak: AA
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