Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.
İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.
Kaynak: DHA
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