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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak

15.06.2021 18:54

Son dakika gündem haberine göre ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmasında 'Bugün farklı bir heyecanın, farklı bir duygunun içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun ki daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük malum bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu ve Ermeni mezalimininden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda tabi arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi ve kardeşimde fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik binası öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Tabi, 15 Haziran Azerbaycan milli günü vesilesiyle Milli Lider Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçmeyeceğiz. Ruhu için El Fatiha. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi'nin sevincini, kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de beraberce paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı, bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyurum, verdiğimiz söz hamdolsun yerine gelmiş bulunuyor' ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'IN KÜLTÜR BAŞKENTİ ŞUŞA

Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik eden Erdoğan, 'Tarihte birçok sanatçı yetiştirmiş Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'dan bölgemize ve dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Kardeşim Aliyev'in vizyoner liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şuşa'ya gelirken çalışmaları gördük, gördünüz. Yoğun bir çalışma var. Altyapıda yoğun çalışmalar var, bir taraftan yollar yapılıyor, bir taraftan enerji santralleri açılıyor, bir taraftan yüksek gelirim hatları inşa ediliyor. Bütün bunlarla beraber tabi susuz olan bölge suya kavuşuyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanlarını da kavuşacak. İkili görüşmede değerli kardeşim bunları bana anlattı. ve havalimanı, havalimanlarını da kavuştuktan sonra buralara tabi geliş gidişler daha da artacak ve turizmde de bölge, inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Tabi, Karabağ eski ihtişamına, öz kimliğine kavuşacaktır bundan hiç şüphemiz yok' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Tabi bu konuda değerli kardeşimin özel çalışmaları var, yeter ki buranın gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün. Onlara mali destek, iş imkanı noktasında her türlü desteği vermek suretiyle Azeri kardeşlerimizin kendi evlerine, kendi mekanlarına dönmeleri buraları ciddi manada zenginleştirecektir. Diğer yandan da Karabağ'ın, Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim bu konuda TOKİ'yle birlikte burada, bölgenin tamamında planlar var. ve TOKİ'nin buradaki karşıt kurumuyla birlikte çalışarak bu adımları atacağız.'

'ERMENİSTAN'IN KENDİSİNE UZATILAN İYİ NİYET ELİNİ TUTMASINI TEMMENİ EDİYORUZ'

Bölge üzerinde etkisi olan herkesi hakikatleri görmeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Azerbaycan halkının zaferini kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ateşkes anlaşmasının ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanları doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu konudaki engin gönüllülüklerinin yakın şahidiyiz. Türkiye olarak biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin iş birliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. Bu Altılı Platform 'da bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran var. ve bu Altılı Platform ile birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için biz kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa varız, Sayın Putin aynı şekilde fedakarlığa var. Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabi bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vaz geçerek barış ve iş birliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan'la normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz' diye konuştu. 2023 YILINDA TİCARET HACMİ 15 MİLYAR DOLAR OLACAK

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının Türkiye'de yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 miyar dolara çıkarma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Türkiye petrolleri başta olmak üzere pek çok şirketimizin Azerbaycan'da önemli yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde Socar başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor, sadece Türkiye'de değil gerekirse Socar'la Türkiye petrollerinin 3'üncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini kardeşimle beraber ele aldık ve inşallah bunun üzerinde de ayrıca çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüzdeki dönemde ticari ekonomik iş birliğimizin kapsamını daha da genişleteceğiz. Azerbaycan'la Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Kars ve TANAP gibi dev projeleri beraberce tamamladık. Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi TAP'ın bitmesiyle ülkemiz üzerinden geçen Azerbaycan doğalgazı Avrupa piyasasındaki yerini almıştır. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. ve bunu bundan sonraki süreçte güçlendireceğiz, güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.'

'GÜNEY ZENGEZUR KORİDORU PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Bu çok büyük önem arz ediyor. Salgına rağmen tarımdan enerjiye, ulaştırmadan turizme ve savunmadan eğitim kültüre her alanda iş birliğimizi ileriye taşımak için ortak gayretlerimizi sürdürüyoruz' dedi.

SAVUNMA SANAYİNDE AZERBAYCAN BİR ÜRETİM YERİ OLACAK

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Az önce kardeşim, BAYKAR'ın yönetiminden Haluk Bey'e bir onur madalyası verdiler. ve bende aile adına kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi burada İHA'lar SİHA'lar ciddi işler gördüler. ve bu savunma sanayindeki ilişkilerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle birlikte sürekli olarak bir pazar değil aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür' dedi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak - Son Dakika


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