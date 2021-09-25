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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)

25.09.2021 16:09
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'i (TEKNOFEST) ziyaretinde yaptığı konuşmada, burada dünyanın seyrini değiştirecek uzay yolcularını, bilim insanlarını, mucitleri, pilotları, mühendisleri, fizikçileri gördüğünü söyledi.

Yine ülkeyi güvenle, huzurla teslim edecekleri pırlanta gibi bir gençlik gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Daha önemlisi gençlerimizin yaşadığı tutkuyu paylaşan mühendis, araştırmacı, girişimci ağabey ve ablaları görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabb'ime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum." diye konuştu.

Erdoğan, TEKNOFEST'in rekorların ve rekortmenlerin, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivali olduğunu kaydetti.

Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendilerine hitap eden eşsiz bir teknoloji ziyafeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi?", "Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, insansız hava araçlarıyla, otomobille gurur duydunuz mu?" sözlerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.

"Atak helikopterlerini yaptık, terörün belini kırdık"

Artık zamanın yakın olduğunu, TOGG'un halkın istifadesine sunulacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor. Hatırlayın 5 yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üstünde uçuyorlardı. Hamdolsun bugün aynı alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak, bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaklardır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Hamdolsun gerek gençlerimizin ilgisi ve milletimizin teveccühü gerekse rakamlar bu hedefe kesinlikle rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz."

"TEKNOFEST şimdiden dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı"

Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST'in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel potansiyelin de ispatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

(Sürecek)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2) - Son Dakika
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