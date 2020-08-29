Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOLOJİ MERKEZİNİN AÇILIŞINI ROBOTLA YAPTI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

Erdoğan teknoloji merkezinin açılışını kendisine açılış butonuna basması için tablet bilgisayar getiren robotla yaptı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Zaferler haftasında, 30 Ağustos Zafer Bayramının arifesinde böyle bir tören yapmak çok çok anlam taşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyoruz. Kovit-19 salgınında bir çok ülke ekonomik sarsıntı yaşarken Türkiye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Normalleşme takvimiyle beraber mevcut yatırımlara yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıkıyor" diye konuştu.

"HER ALANDA KOVİD-19 SÜRECİNDEN ÜLKEMİZ GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"Erdoğan, "Salgın döneminde bir çok firmamız kısıtlı Pazar payısın olduğu ülkelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı artacaktır. Her alanda kovid19 sürecinden ülkemiz güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi olan Türkiye'yi teknolojinin üssü yapmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"DİJİTAL OYUN ŞİRKETLERİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE SES GETİRMEYE BAŞLADI"Erdoğan, "Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı. Dünyanın en güçlü ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı dönemde biz solunum cihazını 2 haftada banttan indirmeyi başardık" dediErdoğan yarın Roketsan'ın yatırımının açılışını yapacağını, ertesi gün ise Giresun'u ziyaret edeceğini belirtti.

"BİRKAÇ MİLYAR DOLARLA EKONOMİSİ ÇÖKERTİLEN O ESKİ TÜRKİYE ARTIK TARİH OLMUŞTUR"Erdoğan, şöyle devam etti: "2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur"

"1 MİLYAR LİRA YATIRIM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedefleri değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de ele almamız lazım. Katma değeri yüksek ürünlere inovasyona yönelmemiz lazım. Yerlileşmeye ve kendi kendine yeter olmayı merkeze alarak küresel rekabette öne geçmeliyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi projemizde tarihi bir adım atıyoruz bu program kapsamında ülkemizin için kritik öneme sahip konuları tespit ettik. Programımızın ilk çağrısını yerli kabiliyetlerimizi hızla arttırmak için makine sektörüne yapmıştık. 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar lira yatırım yapılacak" dedi.

10 PROJEYİ ANLATTICumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istediğini belirterek, "Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgar tribün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız" dedi.

"BAY ROBOTLA GÖRÜŞTÜM SİNYALİ VERİYORUM, YA ALLAH, BİSMİLLAH"Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde "Her makas sahibi makasına sahip çıksın" dedi.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına robot geldi. Robot Erdoğan'a açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, "Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, ya Allah, Bismillahö diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ HAKKINDAMESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi'nde bulunuyor.Merkez, Türkiye'nin en kapsamlı 'Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı'nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek.İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' çalışması olma özelliğini taşıyor.Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı "Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağıöna üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak.

İkinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB'de, diğer kısmı İMES OSB'de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler, yüzde 100 ihracata çalışanlar; var.