Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır etsiz hale getirildi (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diye başladığı mesajında şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."