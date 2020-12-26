Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobillerde yerli lityum batarya kullanılacak (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobillerde yerli lityum batarya kullanılacak (2)

26.12.2020 16:21
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobillerde yerli lityum batarya kullanılacak (2), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre 'BU YÖNTEMLE LİTYUM ÜRETİMİ DÜNYADA BİR İLK'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Eti Maden Kırka Müdürlüğü'nde yer alan Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisi açılışına katıldı.

'BU YÖNTEMLE LİTYUM ÜRETİMİ DÜNYADA BİR İLK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Eti Maden Kırka Müdürlüğü'nde yer alan Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisi açılışına katıldı. Bu yöntemle dünyada ilk kez lityum karbonat üretildiğini ifade eden Dönmez, "Pek çok zorluğa rağmen, 2020 yılı enerji sektörümüz için milletimize müjdeler verdiğimiz, rekorlarımızı tazelediğimiz, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımızı pekiştirdiğimiz ve enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına büyük adımlar attığımız bir yıl oldu. Bugün yerlileştirme adımlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz. Bu yöntemle lityum üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk. Üretim yönteminin patentini almak için başvuruda bulunduk. İnşallah onaylanmasıyla birlikte Türkiye, bu alanda örnek alınan bir ülke olacak" dedi.

Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka da ki bor yataklarının belli oranlarda lityum içerdiğini hatırlatan Bakan Dönmez şunları söyledi: "Ancak geleneksel üretim metodu ekonomik olmadığı için bugüne kadar bor atıklarındaki lityumu değerlendirmek mümkün olmadı. Eti Maden'deki arkadaşlarımız bu durumu tersine çevirmek için tam üç yıldır yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürüttü. Hamd olsun Türkiye, bugün artık kendine has bir yöntemle atıklardaki bor ve lityumu ayrıştırarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerini kendi teknolojisi ve kendi insan kaynağıyla üreten bir ülke oldu. Eskişehir Kırka da hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız. Başta yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerde yerli lityumun kullanılmasıyla, ileri teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız. Tesisimizde ayrıca, lityum karbonat üretiminin yanı sıra yan ürün olarak boraks dekahidrat üretimi de yapacağız. Böylece Eti Maden, dünyada lider olduğu bor ürünleri üretiminde de kapasite artışına gitmiş olacak. Eskişehir Kırka ayrıca bordan temizlik ürünümüz BORON'un tesislerine de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta BORON temizlik ürünleri ailesine bulaşıklar için kullanılan 3 yeni ürünümüzü daha ekledik. Gelen taleplere göre arkadaşlarımız yeni ürünlerin Ar-Ge'si için de burada çalışmalarını sürdürüyorlar".

'TESİSLERDEN YILDA 440 BİN METREKÜP SIVI ATIK İŞLENECEK'

Lityum üretim tesisinin doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mevcut stok sahasında bulunan atıklar, lityum üretmek için değerlendirilecek ve böylece yeni atık depolama alanlarına duyulan ihtiyacın da azalacağını söyledi. Tesislerde yılda yaklaşık 440 bin metreküplük sıvı atık, işleneceğini anlatan Bakan Dönmez, "Bu atığın yüzde 90'nı geri kazanacağız. Atık depolama maliyetinin azalmasıyla yılda 1 milyon 300 bin dolarlık depolama maliyetinden de tasarruf etmiş olacağız. Türkiye'nin vizyon projelerinin, dünya markası olacak işlerinin arkasında bu tesisimiz olacak inşallah. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi gerçeğe dönüştürecek önemli bir adım olacak. Türkiye'nin bor cevheri, Türkiye'nin lityumuna, Türkiye'nin lityumu Türkiye'nin enerjisine hayat verecek. İnşallah devamında gelecek yeni Ar-Ge ve inovasyon projelerini de teşvik edecek. Hamd olsun bugün geldiğimiz noktada 2021'e dair umutlarımızı tazeliyoruz. Bu umut, inanç, azim ve kararlılık 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için bizlere güç ve moral veriyor. Her türlü zorluğa, badireye, yıldırmaya, engele rağmen milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda, sizin liderliğinizle hiç durmadan, yorulmadan hep birlikte hedefe varacağız inşallah. Sözlerime burada son verirken bu büyük projelerin hayata geçmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Eti Maden Genel Müdürümüze, yöneticilerimize, projeyi geliştiren Ar-Ge ekibimize, mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tesisimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Eskişehir, Eti Maden, Türkiye, Kırka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobillerde yerli lityum batarya kullanılacak (2) - Son Dakika


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