Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.
Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.
Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi - Son Dakika