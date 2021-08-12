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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek

12.08.2021 20:29
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim El-Burhan'ın da gayretleri ile inşallah Türkiye- Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki imza töreni ve ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin Sudan- Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu belirterek, "Sudan, tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı, başbakanlığım döneminde 2006'da ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017'de olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a yapılmış ilk resmi ziyaretlerdi" diye konuştu.

Sudan'da 2019'dan bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşandığının altını çizen Erdoğan, "Aziz kardeşim El- Burhan kritik dönemde zor bir sorumluluk üstleniyor. Bu meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içinde sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.El- Burhan yönetiminin ve hükümetin geçiş döneminde Sudan'da önemli başarılara imza attığının altını çizen Erdoğan, "Sudan'ın iktisadi ve ticari alanda ortaya koyduğu başarıları da memnuiyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın birlik beraberlik içinde inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir" dedi.'TÜRKİYE- SUDAN DAYANIŞMASI GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK'Bugünkü toplantıda ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere dair görüşmeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleri ile her alanda ilişkilerimizi geliştirdik. El- Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasındaki gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık, bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim El- Burha"ın da gayretleri ile inşallah Türkiye- Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.EL BURHAN: TÜRKİYE YANIMIZDA

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ise çok eski tarihten beri Türkiye ile Sudan arasında çok köklü tarihi ilişkiler olduğunu belirtti. Türkiye'nin her daim Sudan'ın yanında yer aldığını vurgulayan El- Burhan, "Özellikle de şu an Sudan'ın içinden geçtiği bu dönüşüm ve değişim sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. Allah'ın izniyle Türkiye ve Türkiye gibi samimi dostlarımızın desteği ile bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan'ın açıklaması

Haber:  Buğra OLAÇ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek - Son Dakika


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