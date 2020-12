Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacağını, şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye başladıklarını söyledi.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan TEM İzmit 1 Kavşağı Akyazı arasındaki kısmının ülkeye, bölge ve şehirlere hayırlı olmasını temennisinde bulunan Erdoğan, hizmete açılan kısmın uzunluğunun bağlantı yollarıyla birlikte 68 kilometreyi geçtiğini kaydetti.

Erdoğan, projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğunun ise 389,3 kilometreyi bulduğunu dile getirerek, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2016 Odayeri-Paşaköyle başlayan ve etap etap bugüne kadar devam eden kısımlarının açılışında son bir bölüm daha kaldığını anlattı.

Bu son kısmın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirten Erdoğan, "Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan bu kesimin ülkemiz ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2,5 milyar liradır. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye başladık." diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu ile çeşitli noktalarda kurulan bağlantı sayesinde vatandaşlara her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunduklarını kaydetti.

İnşası süren Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir otoyolunun da bitmesiyle Marmara Bölgesi'ni çepeçevre saran otoyol ağının tamamlanacağını dile getiren Erdoğan, bu otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, bu tür yapıların ulaşım işlevi yanında ülken ve şehirlerin sembolü haline dönüşen eserler olduğu belirterek, şöyle devam etti:

"Üretim ve ticaret gücüyle Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara Bölgemizin ve onun merkezinde yer alan İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmet siyasetiyle geçirmiş birisi olarak bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeğe geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

"Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara, hava, deniz ve demir yollarıyla ulaşımın kalkınmanın temel altyapılarının başında geldiğini belirterek, insanlar ve ürünlerin ülke içinde her yere hızlı bir şekilde ulaşamadığında, orada kalkınma ve refah olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyle ikiye katladık. Karayolu tünellerinin sayısı 83 ilaveyle 395'i, uzunluğu da 473 kilometre ilaveyle 523 kilometreyi buldu. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara- Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Bununla kalmadık. Mevcut demiryolu ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan yapmışçasına yeniledik, modernize ettik."

(Sürecek)