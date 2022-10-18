Cumhurbaşkanı Erdoğan, "e-İnsan Programı"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır ki bunu başarıyla icra etmiş bir hükümetiz. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-İnsan" programının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla tüm çalışmalarının merkezine insanı yerleştirmiş bir hükümet olduklarını belirtti.

Ülkeye kazandırdıkları demokrasi, kalkınma devrimlerinin gerisinde hep "önce insan" anlayışının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki alt yapı ve hizmet unsurları ise diğer ayağı yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır ki bunu başarıyla icra etmiş bir hükümetiz. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik."

"Her bir eser ve hizmet, bu eksikleri giderme amacı taşıyordu"

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların da en önemli yansımalarının insan kaynağı üzerinde ortaya çıktığını hatırlattı.

Vesayet denilen anlayışın, insanların çoğunluğunu sadece karar alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı zamanda temel ve hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adı olduğunu aktaran Erdoğan, "Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca bir süre, eğitim öğretim hizmetine ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine ulaşamayarak yaşama hakkı, temel altyapı hizmetine ulaşamayarak kaliteli hayat sürme, sosyal desteklere ulaşamayarak sosyal devlet güvencesine kavuşma, velhasıl insan olmanın gerektirdiği pek çok imkandan faydalanamamıştır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ve asırlık kayıplarımızı telafi ettiğine inandığımız her bir eser ve hizmet, işte bu eksikleri giderme amacı taşıyordu." diye konuştu.

Bugün 81 ildeki 85 milyon vatandaşın her birinin eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Çocuğunu okutmak isteyen için anasınıfından üniversiteye kadar tüm eğitim öğretim kanalları ücretsiz olarak sonuna kadar açıktır. Sağlık hizmetlerini, ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde, gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde standartlarda veriyoruz." dedi.

Amasra'daki maden kazası

Şehir hastanelerinin geldiği noktaya işaret eden Erdoğan, şu anda doktorların çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Amasra'daki maden kazasında 41 şehidin bulunduğunu, yaralılara da anında müdahale ederek onları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele edildiğini anımsatan Erdoğan, olayda 6 kişinin de ağır yaralandığını, hastanede ziyaret ettiği bu yaralılardan bir tanesinin şuurunun açık olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer 5 yaralının durumu biraz sıkıntılı. Belediye başkanlığım dönemimde İstanbul'da yanık için bir hastane veya bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler orayı gezdim, gezdiğimde maalesef paslı küvetler vardı. Ama şimdi bunları aştık. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde böyle bir sıkıntı yok. İstanbul'daki Çam ve Sakura Hastanemizde tedavi gören, yanık durumları ağır olan yüzde 60, yüzde 80 konumundaki bu hastalarımızın şu anda Türkiye'de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu anda yine aramızda olan değerli hocalarımız, Türkiye'de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli."

"Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı"

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hatırlayın, Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Ama şimdi gece saat 00.00-01.00'e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafeteryalarda, restoranlarda geziyorlar, böyle bir durumları var. Bu durumu gördük. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Göreve gelirken "Batıda ne varsa doğuda da güneydoğuda da o olacak" dediklerini aktaran Erdoğan, bunu başardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Zira burası Türkiye. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş de değil... Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı." diye konuştu.

"Türkiye, dijitalleşme sürecinde 900'den fazla kurumunun 6 bin 800'den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleşmiştir" diyen Erdoğan, her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan benzer atılımları saymanın mümkün olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye'de, diğer alanlar gibi özel sektörü ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel rejiminin, hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu, diğer hususlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayışıyla yeni yönetim sistemimizi tasarlarken doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir İnsan Kaynakları Ofisi kuralım dedik ve kurduk. Amacımız bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonunu ve yönlendirmesini yapmaktır."

(Sürecek)