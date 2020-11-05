Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım"
05.11.2020 13:20
Toplantıya katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl...
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (9)
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