Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız" - Son Dakika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız"
Son dakika güncel haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.(1)
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3.07.2020 17:54:26. #1.13#
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