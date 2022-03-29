Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk enerji yatırımlarının çevrim içi açılış ve temel atma törenine katıldı.

Taşkent'teki Kök Saray'da baş başa görüşen iki lider, çevrim içi açılış ve temel atma töreninde yeniden bir araya geldi.

Erdoğan ile Mirziyoyev, açılış ve temel atma için temsili olarak butona bastı.