Ramazan'da kapatma mı yoksa tam kapanma mı geliyor? İşte kulislerde konuşulan plan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katılımıyla

9'uncu Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı yapıldı. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ikili görüşmesi 3 saat sürdü, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. İki lider görüşmelerin ardında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Reznikov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba katıldı. Toplantıda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasında, 'Kırım'ın ilhakını tanımam yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplum bir araya getirmeyi hedefleyen Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları olmak üzere tüm Kırım halkı için olumlu neticelere varmasını diliyoruz. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için öneme sahiptir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası çalışmalarımız mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umut ediyoruz" dedi.

KARADENİZ

Erdoğan, 'Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olması temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmamasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla fikir teatisinde bulunduk. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde uluslararası hukuk temelinde barışçı yöntemlerle çözülmesini diliyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın son bulmasını, Minsk anlaşması çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİ

'Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Siyasi ve savunma konularının birbiri ile istişareleri başlattık.

Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgında asgari olarak etkilenmesi, ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığı göstermektedir. Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını tamamlayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

TURİZM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Malumunuz güvenli turizm sertifikası ile misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden geliştirdiğimi tedbirlerle ve aşılamayla Ukraynalı dostlarımızı bu yılda misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.