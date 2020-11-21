Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)

21.11.2020 16:19
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'DAKİ KONGREAK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

KÜTAHYA'DAKİ KONGRE

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Pandemi süreci nedeniyle kongrede sandalyeler sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere seslendi.

HDP'Lİ DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞUCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kütahya'ya gelerek kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin birçok söylem olduğunu belirterek, gelişmeleri 'hayretle' izlediğini söyledi. Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildiğini ifade eden Dağ, "Son dönemde yaşanan hadiselerle ilgili gerçekten hayretler içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir siyasi partinin eş genel başkanı yargılanıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Yargılama konularına baktığımızda onlarca dava var. Onlarca davayı bir kenara bıraksak da onların diğerleriyle ilgili yargılama devam ediyor, onları şöyle bir kenarda bıraksak da 6-8 Ekim olaylarını her birimiz canlı canlı şahidi olarak yaşadık, gördük. O süreçte yaşananlara şöyle bir baktığımızda, 5 Ekim tarihinde PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan'ın yapmış olduğu çağrının aynısını, HDP Genel Merkezi ve o dönemdeki HDP Eş Genel Başkanı aynısını birebir söylüyor ve bu çağrı üzerine binlerce insan sokaklara çıkıp, şehit Yasin Börü başta olmak üzere 31 sivil, 2 emniyet görevlisinin şehit olmasına sebebiyet veriyorlar. Hukukta azmettirme bir husus olduğunu her hukukçu bilir. Hele yıllarca hukukçuluk yapmış, her dava çıktığında cübbemi giyerim diyen kişiler hayli hayli bilir. Ben de bir hukukçu olarak ve Hamza Dağ olarak, AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak birilerini azmettirsem ve bu azmettirdiğim kişi, kişiler başka birine cismani zarar verse, mali zarar da verse, vefatına ölümüne sebebiyet verse, bundan ben yargılanmayacak mıyım? E kardeşim dokunulmazlık var derler."'DOKUNULMAZLIĞI BERABER KALDIRDIK'Mecliste dokunulmazlıkların CHP'nin de desteğiyle kaldırıldığını hatırlatan AK Parti'li Hamza Dağ, "Dokunulmazlık vardı. Dokunulmazlığı hep beraber mecliste kaldırmadık mı hanımefendiler, beyefendiler? Hep beraber kaldırdık. Meclis'te dokunulmazlığı anayasa değişikliğiyle kaldırmadık mı? Önceki suçlarla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi. Bütün bunlar işte, kanun, hukuk, her biri burada. Yazılmış hukuk kuralları var, yazılmış kanunlar, maddeler var. Hepsi buna göre şu anda mahkemeler tarafından işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta 10 gündür sürekli olarak tabi ki demokrasiden bahsedeceğiz, tabi ki özgürlükten bahsedeceğiz. Ama buradan acaba bize siyaseten nasıl alan açılır diye çözüm süreci arzulayanlar var" diye konuştu.Konuşmaların ardından AK Parti 7'nci Olağan İl Başkanlığı kongresi seçimlerine geçildi.Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Spor Salonu, Kütahya, Kongre, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2) - Son Dakika


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