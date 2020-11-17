Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı

17.11.2020 20:12
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayılarının çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu fedakarlıkların boşuna gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla katkı bekliyoruz. Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak asıl gündemimize çok daha fazla odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir. Bunu da hep birlikte başaracağız. Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. AVM'ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız" diye konuştu.

(Derya Yetim - Ömer Çetin/İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kabine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika


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