Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin, "Aslında sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüşmesi ve Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan ifadeleri ve ABD'nin Yunanistan'ın Dedeağaç'ın şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'MİÇOTAKİS DE AVANESİ DE YALANLA GÜNÜ GEÇİRİYOR'Yunan Başbakan'ın sözlerini nankörlük olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek, gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye biz Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Irak var, Afganistan var vesaire. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye, 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege 'de, Akdeniz 'de mültecilerin botlarını şişleyerek, onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde tüm belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyoruz? Tamamıyla Miçotakis de avanesi de yalanla günü geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar" diye konuştu.'YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ŞU ANDA AMERİKA'NIN BİR ÜSSÜ DURUMUNDA'

Yunanistan'ın mülteci botlarını batırma görüntülerinin ellerinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda, aslında sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir. Böyle bir tablo var. Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu da gerek Biden'la gerek ilgili bakanlarla yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyor. Dürüst davranmıyorlar ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'da takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün Biz NATO üyesiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle, gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok geride. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Biz o bölgenin sigortasıyız" ifadelerini kullandı.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber- Kamera: Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA,