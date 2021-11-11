Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda (2)

'6 MİLYAR DOLARI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde Türkiye- Macaristan ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibariyle, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum, '4 milyar dolar' diyor. Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez' diyoruz. Bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizi biz de inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik" diye konuştu.

'ETKİN MÜCADELENİN MÜMKÜN OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ'Ülkeler arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100'üncü yılı nedeniyle 2024 yılını, 'Türkiye- Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacaklarını belirten Erdoğan, 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuştuğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan ötürü Sayın Başbakan'ın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın iş birliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Dostlarımız tarafından sergilenen bu iş birliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuk Başbakan Orban, Macaristan'ın 3 yönden göç baskısı altında olduğunu belirterek, "Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Savunma varlığını kaçıracaktır. Şimdi anlaşmaya vardık ki 50 sınır polisi göç konusunda Türk dostlarımıza en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Bunu parça parça değil doğrudan mali olarak korunma hattı da Avrupa'nın menfaatinedir" dedi.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

- Konuk Başbakan Orban'ın açıklaması

Haber- Kamera: Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA,