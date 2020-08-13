Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı,... - Son Dakika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı,...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır" -"19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz" -"Ak Parti Milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur"
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14.08.2020 01:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı,... - Son Dakika