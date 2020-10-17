Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu.
17.10.2020 16:35
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sakarya gaz sahasında sondaj faaliyetini tamamlama talimatını vererek butona bastı. Cumhurbaşkanı, Fatih gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu KAŞİF'i inceledi. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada