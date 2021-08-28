Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki... - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki...
28.08.2021 15:28
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - PODGORICA
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