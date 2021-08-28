Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - PODGORICA

Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Balkan ülkelerindeki... - Son Dakika

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı