Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, Bahçeli'nin evinde, öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

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